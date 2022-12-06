مصدر برلماني لـ “ليبيا برس”: الجانب المصري هو صاحب فكرة إنشاء المحكمة الدستورية في مشهد يحاكي تولي رئيس المحكمة الدستورية المصرية الرئاسة لحين إصدار إعلان دستوري وإجراء انتخابات.

– تصريح عقيلة صالح بأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية عُرض على المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا أمس، فيه خبث سياسي بالإيحاء أن القضاء لديه علم وليس معترض على القانون.

– مقر المحكمة الدستورية سيكون #بنغازي في إطار المحاصصة الجهوية لتوزيع المؤسسات.

– هذا التوزيع يرسخ مبدأ الأقاليم الثلاث الذي يروج له عقيلة في كل المناسبات.

– اختصاص المحكمة الدستورية هو النظر في الطعون الخاصة بدستورية القوانين.

– المحكمة الدستورية تشكلت بقرار من مجلس النواب ما يجعل رئيسها وأعضائها تحت سيطرة عقيلة. #ليبيا_برس

2022-12-06 18:21:07

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