صور | وزارة الدفاع التركية تنشر صور لجنودها خلال تدريبات عسكرية لهم قبالة سواحل #مصراتة. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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