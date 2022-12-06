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صور | وزارة الدفاع التركية تنشر صور لجنودها خلال تدريبات عسكرية لهم قبالة سواحل

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وزارة الدفاع التركية تنشر صور لجنودها خلال تدريبات عسكرية لهم قبالة سواحل #مصراتة. #ليبيا #المرصد




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ليبيا مباشر

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