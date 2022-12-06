اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا: السلطات الليبية وضعت القُيود والعراقيل أ

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا: السلطات الليبية وضعت القُيود والعراقيل أمام بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، ما يُعزز الإفلات من العقاب.

ــ السُلطات الليبية مُمثلة في وزارتي الخارجية والتعاون الدولي والعدل، لم تتعاون مع بعثة #الأمم_المتحدة لتقصي الحقائق إلى #ليبيا.

ــ السلطات الليبية رفضت منح تصاريح لفرق البعثة الأممية، لزيارات السجون ومرافق الاحتجاز، الخاضعة لسلطة جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل، للتحقيق في الانتهاكات المزعومة.

ــ هذه القُيود والإجراءات، محاولة لإجهاض لجُهود تحقيق سيادة القانون والعدالة، وإنهاء الإفلات من العقاب وتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا، وتقويض لقدرة وجُهود البعثة على الوفاء بوِلايتها.

ــ إجراءات وقيود السلطات الليبية على عمل البعثة الأممية، يُمثل تعزيز للإفلات من العقاب، وانتهاك لحقوق الضحايا والمتضررين في ليبيا، وحماية لمُرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. #ليبيا_برس (بيان)

2022-12-06 20:51:15

1670359875