المبعوث الأممي عبدالله باتيلي: – بحثت مع وزير الخارجية التونسي عثمان جراندي، سب

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي:

– بحثت مع وزير الخارجية التونسي عثمان جراندي، سبل تشجيع الجهات السياسية والأمنية الليبية على الالتقاء في ليبيا والاتفاق على طريقة للخروج من الأزمة من خلال إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

– دعونا المؤسسات ذات الصلة إلى الإسراع في استكمال الأساس الدستوري للانتخابات مع اقتراب البلاد من الذكرى السنوية الأولى لتأجيل انتخابات 2021.

– اتفقنا على الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الإقليمية لتشجيع جميع أصحاب المصلحة الليبيين على التوصل إلى اتفاق لكسر الجمود.

#ليبيا_24

2022-12-06 20:10:02

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