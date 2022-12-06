مجلس الدولة الاستشاري يُهدد النواب: إن لم يتم التراجع عن قانون إنشاء المحكمة الد

مجلس الدولة الاستشاري يُهدد النواب: إن لم يتم التراجع عن قانون إنشاء المحكمة الدستورية سنتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذه.

– هذا القانون مخالف للأساس الدستوري للسلطة القضائية ومخالفًا للاتفاق السياسي.

– ندعو النواب للتراجع عن قانون المحكمة الدستورية ونُطالب السلطة القضائية بعدم تطبيقه.

– ما صدر عن النواب يعد مساسًا بالأساس الدستوري للسلطة القضائية.

– أي تعديل على هيكل السلطة القضائية لا يكون إلا من خلال دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي أو تعديل دستوري متوافق عليه بين الأطراف السياسية. #ليبيا_برس (بيان)

2022-12-06 21:43:48

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