عاجل

حزب الاتحاد الوطني للإصلاح يرفض في بيان، قانون إنشاء محكمة دستورية دون أساس دستو

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

حزب الاتحاد الوطني للإصلاح يرفض في بيان، قانون إنشاء محكمة دستورية دون أساس دستوري ويعتبره جريمة في حق الوطن والمواطن.

البيان: المشري وتصريحاته المخادعة والكاذبة بالخصوص ستثبتها الأيام وربما الساعات القليلة القادمة.

– المحكمة الدستورية يتطلب إنشاؤها تعديل دستوري بالتوافق مع مجلس الدولة وتصويت النواب اللاحق بأغلبية الثلثين.

– نرفض استهانة وإضرار عقيلة والأشباه السائرون الطيّعون في ركابه بالقضاء الليبي.

– التصويت على قانون مزعوم لإنشاء محكمة دستورية في بلادنا باطل.

– تهور عقيلة والأدوات الذين معه لم يوقفهم لا بعثة أممية ولا سفارات دول مهمة ولا انتفاشات المشري.

– البعثة الأممية وسفارات الدول المهمة باتت جديتهما ومصداقيتهما على المحك. #ليبيا_برس

2022-12-06 23:34:53

1670369693

عن مصدر الخبر

ليبيا برس

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك