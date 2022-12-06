حزب الاتحاد الوطني للإصلاح يرفض في بيان، قانون إنشاء محكمة دستورية دون أساس دستو

حزب الاتحاد الوطني للإصلاح يرفض في بيان، قانون إنشاء محكمة دستورية دون أساس دستوري ويعتبره جريمة في حق الوطن والمواطن.
البيان: المشري وتصريحاته المخادعة والكاذبة بالخصوص ستثبتها الأيام وربما الساعات القليلة القادمة.
– المحكمة الدستورية يتطلب إنشاؤها تعديل دستوري بالتوافق مع مجلس الدولة وتصويت النواب اللاحق بأغلبية الثلثين.
– نرفض استهانة وإضرار عقيلة والأشباه السائرون الطيّعون في ركابه بالقضاء الليبي.
– التصويت على قانون مزعوم لإنشاء محكمة دستورية في بلادنا باطل.
– تهور عقيلة والأدوات الذين معه لم يوقفهم لا بعثة أممية ولا سفارات دول مهمة ولا انتفاشات المشري.
– البعثة الأممية وسفارات الدول المهمة باتت جديتهما ومصداقيتهما على المحك. #ليبيا_برس
2022-12-06 23:34:53
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