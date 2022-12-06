عضو مجلس النواب عصام الجهاني: – لو كانت هناك نوايا صادقة لاجتماع رئيسي مجلسي ا

عضو مجلس النواب عصام الجهاني:

– لو كانت هناك نوايا صادقة لاجتماع رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، فإن خيمة بوسط الصحراء أو قاربًا بوسط المياه الإقليمية قد تفي بالغرض، بشرط أن تتوافق القوى الخارجية التي تعبث بالقضية الليبية.

– هل مدينة الزنتان على رأي واحد لتستقبل ولأول مرة اجتماعًا من هذا النوع؟ وهل يملك المبعوث الأممي عبدالله فرض مكان بعينه للاجتماع داخل ليبيا؟

– عندما يتحصل باتيلي على إذن يكون هناك اجتماع، أما بالنسبة لبنود أو محاور الاجتماع فدائمًا تخضع للتفاوض، والأهم هو الاجتماع ووجود إرادة حقيقية لوضع حلول للأزمة.

– كنت على رأس اجتماعات بوزنيقة وفرضنا حلولًا خارج الصندوق بدون تدخلات خارجية وفرضنا قرارنا لأن الإرادة توفرت”.

– التوجه العام بمجلس النواب يدعم خطوات عقيلة صالح للاجتماع مع خالد المشري للوصول إلى حلول فيما يتعلق بالمناصب السيادية وتكوين حكومة موحدة، ولكن الذي يحصل الآن هو انسداد سياسي.

#ليبيا_24

2022-12-07 01:15:02

1670375702