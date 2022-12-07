المحامي سامي الأطرش: إنشاء المحكمة الدستورية جزء من مؤامرة قضائية ذات طابع قانون

المحامي سامي الأطرش: إنشاء المحكمة الدستورية جزء من مؤامرة قضائية ذات طابع قانوني بعد فشل المؤامرة العسكرية.

– قانون النواب بإنشاء محكمة دستورية باطل ومخالف للإعلان الدستوري

– مجلس النواب منتهي الولاية منذ عام 2015 وبالتالي قراراته كلها تفتقر للشرعية القانونية والدستورية.

– المؤامرة القضائية تهدف إلى ضرب الدولة المدنية الديمقراطية من خلال تشريعات وقوانين باطلة.

– الغرض من إنشاء محكمة دستورية عليا بهذا الحجم بشروط تعجيزية هو تنظيف ساحة البرلمان وتعطيل دور الدائرة الدستورية في المحكمة العليا. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-07 10:30:23

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