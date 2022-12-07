عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي: هذا الرجل الذي خرج بالأمس شاهراً سيف الت

عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي:

هذا الرجل الذي خرج بالأمس شاهراً سيف التمديد، ويطالب بالاستفتاء ولو بعد ثلاثين سنة للمغادرة، هل هناك من هو مقتنع أنّه يحارب لأجل الانتخابات؟

– هذا الرجل يحارب لأجل البقاء ويريد عقد صفقة يظل فيها وحيداً في السلطة بلا نواب أو دولة أو مؤسسات معه يريد البقاء ويضحك على الناس أنّه لن تكون حرباً في عهده!، ويكأن

الأربع حروب التي حصلت في عهده لعبة!.

– أرواح الناس وأرزاقهم التي سلبتها الحروب الأربع في عهده لم يراها ولم يعتبرها حرباً أصلاً.

– أكرر من يملك المال والقرار يملك كل شي وهذا الرجل يغتصب الاثنين.

#ليبيا_24

2022-12-07 11:00:03

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