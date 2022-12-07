وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية، تُدين في بيان لها، تعاقد #اليونا

وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية، تُدين في بيان لها، تعاقد #اليونان، مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الليبية اليونانية.

البيان: #اليونان تعمل جاهدة على استغلال الأزمة الليبية، وفرض الأمر الواقع علينا في تحديد الحدود البحرية الليبية اليونانية، في تصرف غير مسؤول.

ــ اليونان تجري عقود للاستكشاف عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بيننا.

ــ سندافع عن حدودنا البحرية وحقوقنا السيادية، في مناطقنا البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المُتاحة. #ليبيا_برس

2022-12-07 11:37:16

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