عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي : – كان من المزمع عقد اجتماع بين رئيس مجلس ال

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي :

– كان من المزمع عقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة في مدينة الزنتان لمناقشة ملف المناصب السيادية للدولة وتوحيد المؤسسات المنقسمة.

– تلك الخطوة تهدف لبناء جسور الثقة بين المجلسين، وذلك بحكم ما اتفقت عليه لجنة منهما ضمن مخرجات مباحثات بوزنيقة المغربية العام الماضي.

– عبد الحميد الدبيبة وقف حجرة عثر أمام هذا اللقاء، كونه سيمسُّ منصب الصديق الكبير محافظ البنك المركزي.

– أي توافق يزيل الصديق الكبير سوف يلاقي معارضة الدبيبة.

– الدبيبة أوعز لعميد بلدية الزنتان عمران العمياني بمنع عقد لقاء صالح والمشري.

– المشري هو من يتحمل المسؤولية كونه لم يختَر المكان الصحيح لعقد اللقاء، وكان من باب أولى إن كان معه القوة الوطنية أن يختار عقد اللقاء في مدينة الزاوية التي تعد مسقط رأسه.

– وقتها كان سيقبل المستشار صالح بمكان اللقاء لإذابة الجليد، وكان سيتنازل ويذهب لمدينة الزاوية الواقعة بإقليم طرابلس كخطوة في الاتجاه الصحيح لحل الأزمة الليبية ولملمة الشتات الحاصل.

#ليبيا_24

2022-12-07 10:00:01

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