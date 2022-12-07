كأس العالم القادمة بـ 48 منتخباً من خمس قارات. توزيع المقاعد بين القارات للموندي

كأس العالم القادمة بـ 48 منتخباً من خمس قارات.

توزيع المقاعد بين القارات للمونديال القادم 2026 يكون كالآتي :

– 16 منتخب يتأهل مباشرةً عن قارة أوروبا (UEFA)

– 9 منتخبات تتأهل مباشرة عن قارة إفريقيا (CAF)

– 8 منتخبات تتأهل مباشرة عن قارة آسيا (AFC)

– 6 منتخبات تتأهل مباشرة عن منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (CONCACAF)

– 6 منتخبات تتأهل مباشرة عن منطقة أمريكا الجنوبية (الكونميبول)

– منتخب واحد يتأهل مباشرةً عن منطقة أوقيانوسيا (OFC)

الدولة المنظمة مؤهلة تلقائيا ويخصم مكانها من الحصة المخصصة لاتحادها.

وعليه سيشارك 48 منتخب لكأس العالم 2026.

في هذه الصيغة ستكون إفريقيا أكبر مستفيد بزيادة عددية من 5 إلى 9 منتخبات.

#ليبيا_24

2022-12-07 12:20:03

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