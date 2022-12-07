أعلن مجلس الدولة، تعليق التواصل مع مجلس النواب، مجددا رفضه لقرار البرلمان بشأن ا

أعلن مجلس الدولة، تعليق التواصل مع مجلس النواب، مجددا رفضه لقرار البرلمان بشأن استحداث المحكمة الدستورية العليا. وأكد مجلس الدولة، أنه سيشرع في إجراءات الطعن الدستوري بخصوص هذا الملف، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع عاجل للمجلس يوم الأحد القادم لدراسة الإجراءات المتخذة بالخصوص.

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