مصرف #ليبيا المركزي، يُعلن حصول المؤسسة الوطنية للنفط على ميزانية استثنائية تقدر بـ19 مليار و241.6 مليون دينار.

ــ المصرف المركزي، أكد استمرار تدني عوائد مبيعات السوق المحلي من المشتقات النفطية، حيث تم توريد 30 مليون دينار فقط خلال شهر نوفمبر.

ــ المصرف المركزي ذكر أيضًا أن إيرادات مبيعات النفط لا تزال مُحتجزة لدى المصرف الليبي الخارجي.

ــ المصرف أحال لحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية، و170 مليون دولار لمرتبات العاملين بالخارج، 324 مليون دولار، لصالح جهات أخرى لم يُسمها.

ــ إجمالي استخدامات حكومة الدبيبة من النقد الأجنبي، بلغ 3 مليار و638 مليون دولار.

ــ هذه النفقات، تمت خلال 11 شهر فقط، في الفترة من 1 يناير حتى 30 نوفمبر 2022. #ليبيا_برس

2022-12-07 15:34:04

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