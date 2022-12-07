#انفو_المرصد | من تقرير المركزي الصادر اليوم عن الفترة مابين 1يناير و 30 نوفمبر .. مصروفات المجالس الثلاثة و ديوان رئاسة وزراء حكومة الدبيبة 👇🏻. #ليبيا
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ليبيا مباشر
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