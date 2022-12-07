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#انفو_المرصد | من تقرير المركزي الصادر اليوم عن الفترة مابين 1يناير و 30 نوفمبر

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#انفو_المرصد | من تقرير المركزي الصادر اليوم عن الفترة مابين 1يناير و 30 نوفمبر .. مصروفات المجالس الثلاثة و ديوان رئاسة وزراء حكومة الدبيبة 👇🏻. #ليبيا

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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