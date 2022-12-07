محمد خليفة العكروت سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان: – 88 مليار ، صرفت

محمد خليفة العكروت سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان:

– 88 مليار ، صرفتها حكومة واحدة ، لا أحد يدري كم صرفت الحكومة الأخرى .

– من حق المواطنين أن يسألوا ، أين ذهبت هذه الـ 88 مليار ؟ أين ذهبت ولمن ذهبت وكيف صُرفت ؟ ومائة الف أسرة لم تدفع مرتباتها عن خمس وأربع سنوات اشتغلها رب الأسرة.

– ومن واجب الحكومة التي صرفت ، أن تخرج على الملأ وتشرح بالتفصيل وبالدرهم والدينار ، أين وضعت هذا الرقم المرعب، خاصة وأننا لم نر مطاراً ولا ميناءً ولا ملعباً ولا جسراً ولا طريقاً ولا مستشفىً ولا جامعة، ولم نحرر فلسطين .

#ليبيا_24

2022-12-07 16:30:03

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