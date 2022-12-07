صور | الأجهزة الأمنية في #بنغازي تداهم عيادة تجميل ” الفخامة ” عقب بلاغ عن تدهور صحة مواطنة دخلت العناية بعد جراحة بهذه العيادة ليتبين عدم امتلاك الاطباء مؤهلات طبية تجيز لهم اجراء جراحات تجميلية او شفط دهون أو حتى تخدير فيما لايزال أحدهم طالبًا ليتم اعتقال الطبيبين المزعومين و اغلاق المنشأة على يد الأجهزة التي طالبت المواطنات برفع درجة الوعي عقب عثورها على كشف مواعيد بالعشرات من اللواتي ينتظرن دورهن الأيام القادمة اضافة لأدوية و معدات منتهية الصلاحية . ( بيان )
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ليبيا مباشر
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