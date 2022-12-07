أكد المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا “نيكولا أورلاندو”، على دعم بلاده تقديراً وا

أكد المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا “نيكولا أورلاندو”، على دعم بلاده تقديراً واقتناعاً لوساطة باتيلي في مسار ليبيا نحو الانتخابات التي تؤدي إلى التوافق على سلطة تنفيذية شاملة واستخدام عادل للموارد الوطنية

وشدد “أورلاندو” خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأممي إلى ليبيا “عبد الله باتيلي”، الأربعاء، على ضرورة أن تقدم المؤسسات وقادتها تطلعات الشعب الديمقراطية على مصالحهم الخاصة.

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