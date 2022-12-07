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صور | الحداد يفتتح مصنع الملابس العسكرية التابع لهيئة الإمداد والتموين #طرابلس ب

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الحداد يفتتح مصنع الملابس العسكرية التابع لهيئة الإمداد والتموين #طرابلس بعد توقفه عن العمل منذ 10 سنوات. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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