عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي: – دعا بعض الخبراء، ومعظمهم من خلفيات أيد

عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي:

– دعا بعض الخبراء، ومعظمهم من خلفيات أيديولوجية مماثلة، إلى إجراء انتخابات برلمانية فقط وأقنعوا بعض السفارات بأن هذا هو الخيار الوحيد الممكن.

– ومع ذلك ، فإن مجرد إجراء انتخابات برلمانية سيزيد من تعقيد المشهد السياسي مما قد يؤدي إلى وضع آخر في عام 2014.

– ستضمن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة تغيير جميع المؤسسات الفاسدة في ليبيا وستمنح 3 ملايين ناخب مسجل الفرصة لإبداء رأيهم في من يجلس على قمة الهرم.

– علينا أن نضع جهودنا ونركز على إيجاد حلول للتحرك نحو انتخابات متزامنة بدلاً من الضغط من أجل حل لن يكون مثمرًا.

#ليبيا_24

2022-12-07 23:00:03

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