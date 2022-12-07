عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي: – دعا بعض الخبراء، ومعظمهم من خلفيات أيد

عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي:
– دعا بعض الخبراء، ومعظمهم من خلفيات أيديولوجية مماثلة، إلى إجراء انتخابات برلمانية فقط وأقنعوا بعض السفارات بأن هذا هو الخيار الوحيد الممكن.
– ومع ذلك ، فإن مجرد إجراء انتخابات برلمانية سيزيد من تعقيد المشهد السياسي مما قد يؤدي إلى وضع آخر في عام 2014.
– ستضمن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة تغيير جميع المؤسسات الفاسدة في ليبيا وستمنح 3 ملايين ناخب مسجل الفرصة لإبداء رأيهم في من يجلس على قمة الهرم.
– علينا أن نضع جهودنا ونركز على إيجاد حلول للتحرك نحو انتخابات متزامنة بدلاً من الضغط من أجل حل لن يكون مثمرًا.
#ليبيا_24
2022-12-07 23:00:03
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