خبر | الغرياني: البرلمان أصدر قانون استحداث محكمة دستورية عليا مقرها #بنغازي حتى تكون متوافقة مع هوى المخابرات المصرية لتمكين حفتر ويجب على الأحرار في بنغازي و #سبها و #طرابلس الانتفاضة ضد هذه المحكمة ورفضها. #ليبيا #المرصد (لقائه بقناته التناصح)