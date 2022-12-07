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خبر | الغرياني: البرلمان أصدر قانون استحداث محكمة دستورية عليا مقرها #بنغازي حتى

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | الغرياني: البرلمان أصدر قانون استحداث محكمة دستورية عليا مقرها #بنغازي حتى تكون متوافقة مع هوى المخابرات المصرية لتمكين حفتر ويجب على الأحرار في بنغازي و #سبها و #طرابلس الانتفاضة ضد هذه المحكمة ورفضها. #ليبيا #المرصد (لقائه بقناته التناصح)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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