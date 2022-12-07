صور | وحدات من اللواء 73 مشاة بالقوات المسلحة تنتشر بمدينة #مرزق أقصى الجنوب للم

صور | وحدات من اللواء 73 مشاة بالقوات المسلحة تنتشر بمدينة #مرزق أقصى الجنوب للمجاهرة بالأمن داخل المدينة. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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