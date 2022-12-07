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صور | وحدات من اللواء 73 مشاة بالقوات المسلحة تنتشر بمدينة #مرزق أقصى الجنوب للم

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وحدات من اللواء 73 مشاة بالقوات المسلحة تنتشر بمدينة #مرزق أقصى الجنوب للمجاهرة بالأمن داخل المدينة. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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