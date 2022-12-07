صور | المنطقة العسكرية الوسطى #مصراتة تشرع في تدريب أفرادها على الحاسوب و اللغة التركية للرفع من كفاءتهم ليكونوا على جاهزية تامة لخدمة وطنهم. #ليبيا #المرصد (رئاسة الاركان)