صور | المنطقة العسكرية الوسطى #مصراتة تشرع في تدريب أفرادها على الحاسوب و اللغة التركية للرفع من كفاءتهم ليكونوا على جاهزية تامة لخدمة وطنهم. #ليبيا #المرصد (رئاسة الاركان)
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ليبيا مباشر
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