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صور | المنطقة العسكرية الوسطى #مصراتة تشرع في تدريب أفرادها على الحاسوب و اللغة

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | المنطقة العسكرية الوسطى #مصراتة تشرع في تدريب أفرادها على الحاسوب و اللغة التركية للرفع من كفاءتهم ليكونوا على جاهزية تامة لخدمة وطنهم. #ليبيا #المرصد (رئاسة الاركان)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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