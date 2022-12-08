عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران: النواب يضمن بقانون المحكمة الدس

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران: النواب يضمن بقانون المحكمة الدستورية عدم الاعتراض المطلق على ما يقوم به من عبث تشريعي.

– قانون النواب بإنشاء المحكمة الدستورية نقل مقرها بهدف السيطرة الكاملة على مؤسسة القضاء.

– هدف القانون إزاحة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا من المشهد.

– يتم التلاعب بالسلطة القضائية ووضع استقلاليتها وحيادها على المحك.

– هناك مساعي للزج بالسلطة القضائية في المماحكات السياسية وتقسيمها.

– القانون ضربة استباقية لأحكام الدائرة الدستورية في الطعون المرفوعة بشأن التعديلات الدستورية والقوانين الصادرة عن النواب.

– القانون يمهد لعدم اعتراف النواب بالأحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية عبر إصدار قانون لإنشاء المحكمة الدستورية وتغيير مقرها دون وجود تنظيم دستوري.

– الخطوة تجعل مجلس النواب خصما وحكما في آن واحد كونه قصر أحقية الطعن أمام المحكمة بعدم دستورية ما تصدره السلطة التشريعية، على 10 أعضاء من المجلس أو رئيسه نفسه.

ـ القانون يمثل انحدارًا شديدًا في مخالفة المعايير القانونية والدولية وضمانات حقوق الإنسان.

– القانون يدفع بالمشهد الليبي نحو المزيد من التشظي والانقسام. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-08 02:06:04

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