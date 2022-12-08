عاجل

المركز الوطني للأرصاد الجوية: طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا، ودرجات الحرارة تمي

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

المركز الوطني للأرصاد الجوية: طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا، ودرجات الحرارة تميل للارتفاع من يوم الغد على أغلب المناطق، وتتكاثر السحب من مساء يوم السبت على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

#ليبيا_24

2022-12-08 09:21:21

1670491281

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك