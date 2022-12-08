المركز الوطني للأرصاد الجوية: طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا، ودرجات الحرارة تمي

المركز الوطني للأرصاد الجوية: طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا، ودرجات الحرارة تميل للارتفاع من يوم الغد على أغلب المناطق، وتتكاثر السحب من مساء يوم السبت على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة.
#ليبيا_24
2022-12-08 09:21:21
1670491281
المركز الوطني للأرصاد الجوية: طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا، ودرجات الحرارة تميل للارتفاع من يوم الغد على أغلب المناطق، وتتكاثر السحب من مساء يوم السبت على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة.
#ليبيا_24
2022-12-08 09:21:21
1670491281
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