المركز الوطني للأرصاد الجوية: طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا، ودرجات الحرارة تمي

المركز الوطني للأرصاد الجوية: طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا، ودرجات الحرارة تميل للارتفاع من يوم الغد على أغلب المناطق، وتتكاثر السحب من مساء يوم السبت على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

#ليبيا_24