عمران القيب: حكومة الوحدة، هي الحكومة الليبية الوحيدة منذ عام 2011م، التي تحترم إجراءات المُساءلة قانونية.

ــ امتثال وزراء الحكومة للمُساءلة القانونية، دليل على نزاهتهم وعدم تورطهم في أي فساد.

ــ أهنئ وزير الصحة علي الزناتي بمناسبة عودته لممارسة عمله، وتبرئة المحكمة له من التهم الباطلة المنسوبة إليه.

ــ علي الزناتي كشف أوجه الفساد العديدة الموجودة في القطاع الطبي، وبالأخص قطاع أطباء الأسنان.

ــ النائب العام الصديق الصور ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، كان لهما دور كبير في عودة الزناتي لسابق عمله. #ليبيا_برس (كلمة مرئية)

2022-12-08 11:29:00

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