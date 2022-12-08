عاجل > موقع ميديا بارت الفرنسي : القبض على دبلوماسي ليبي في باريس مرتبط بقضية تم

عاجل > موقع ميديا بارت الفرنسي : القبض على دبلوماسي ليبي في باريس مرتبط بقضية تمويل #ليبيا لحملة الرئيس ساركوزي سنة 2007 .

ميديا بارت : الموقوف يدعى حمادي معتوق و اعتقل بتهمة ” إفساد القضاء ” بناءً على أمر قاضي التحقيق في قضية ” تمويل ساركوزي ” و اعترف بعمله كوسيط.

⚡️ التهم الموجهة لمعتوق مرتبطة بتوسطه لرشوة القضاء اللبناني لإطلاق سراح المختطف هانيبال القذافي مقابل أن يدلي الأخير بشهادة تبرئ ساركوزي .

⚡️معتوق كان مسؤول الجرحى بالسفارة الليبية في #باريس سنة 2013 و في 2016 تولى قسم مراسم السفارة . #المرصد