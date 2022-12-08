دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، إلى إخضاع كافة عمليات الصد والاعتراض والإنزال للمهاجرين في الموانئ الليبية، للإشراف القضائي المباشر من قبل نيابة الهجرة، وذلك على خلفية تصاعد مؤشرات عمليات الهجرة خلال الفترة الماضية مقارنةً بالأعوام الماضية.

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