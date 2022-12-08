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دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، إلى إخضاع كافة عمليات

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، إلى إخضاع كافة عمليات الصد والاعتراض والإنزال للمهاجرين في الموانئ الليبية، للإشراف القضائي المباشر من قبل نيابة الهجرة، وذلك على خلفية تصاعد مؤشرات عمليات الهجرة خلال الفترة الماضية مقارنةً بالأعوام الماضية.
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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