الدبيبة: نجحنا في استكمال تنفيذ مشاريع عودة الحياة، والانتخابات هي طريقنا بعون ا

الدبيبة: نجحنا في استكمال تنفيذ مشاريع عودة الحياة، والانتخابات هي طريقنا بعون الله.

ــ لا يمكن مقارنة إنجاز هذه الحكومة، بأي حكومة أو سلطة في العشر سنوات الماضية.

ــ سنواصل استكمال جميع المشاريع المتوقفة رغم المؤامرات لإفشالها، ونحن مُصرون على خدمة الليبيين في كل مكان.

ــ الدعوة لمسار الانتخابات وتنفيذها في كافة مناطق #ليبيا هو أكبر تحدي لنا، وهو ما يتطابق مع الموقف الأممي الذي عبر عنه عبد الله باثيلي.

ــ باثيلي لم يُشجع أو يعلن عن أي مسارات أخرى موازية أو غير موازية غير مسار الانتخابات.

ــ لن نخذل 2.8 مليون ليبي يريدون الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الشعب الليبي.

– أدعو مُجددًا لبذل كافة المجهودات لتوفير البيئة اللازمة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت منعا لإطالة الفترة الانتقالية.

ــ اعتمدنا جدول المرتبات الموحد خدمة للناس، بعد تجاهل السلطة التشريعية لهذا الأمر، حيث رفعوا مرتباتهم هم فقط.

ــ من أولويات السلطة التشريعية رفع مرتباتهم فقط وليس مرتبات الجميع.

ــ نسعى لحماية إرادة الليبيين من الصفقات المشبوهة، ومنع تقاسم السلطة في مقابل الحماية. #ليبيا_برس

2022-12-08 13:31:33

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