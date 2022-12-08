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أكد الناطق باسم مصلحة الجمارك فهمي الماقوري، أنه سيتم حل مشكلة تشابه الأسماء في

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد الناطق باسم مصلحة الجمارك فهمي الماقوري، أنه سيتم حل مشكلة تشابه الأسماء في المنافذ التونسية، مشيرا إلى أن هناك 8 ممرات جديدة تم افتتاحها بمعبر رأس اجدير، سيكون من بينها 5 للمسافرين واثنان سيخصصان للتجارة البينية، وواحد للإسعاف.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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