أكد الناطق باسم مصلحة الجمارك فهمي الماقوري، أنه سيتم حل مشكلة تشابه الأسماء في المنافذ التونسية، مشيرا إلى أن هناك 8 ممرات جديدة تم افتتاحها بمعبر رأس اجدير، سيكون من بينها 5 للمسافرين واثنان سيخصصان للتجارة البينية، وواحد للإسعاف.

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