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خبر | وفاة 9 مواطنين بينهم 7 كانوا في طريقهم من #مصراتة إلى #بنغازي جراء حادث اص

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | وفاة 9 مواطنين بينهم 7 كانوا في طريقهم من #مصراتة إلى #بنغازي جراء حادث اصطدام مروع بسيارة أخرى في منعطف قرب ” بوابة الشام ” غرب مدينة #اجدابيا . #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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