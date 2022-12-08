خبر | وفاة 9 مواطنين بينهم 7 كانوا في طريقهم من #مصراتة إلى #بنغازي جراء حادث اص

خبر | وفاة 9 مواطنين بينهم 7 كانوا في طريقهم من #مصراتة إلى #بنغازي جراء حادث اصطدام مروع بسيارة أخرى في منعطف قرب ” بوابة الشام ” غرب مدينة #اجدابيا . #ليبيا
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ليبيا مباشر
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