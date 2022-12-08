عضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي: مجرد إجراء انتخابات برلمانية سيزيد من تعقيد المشه

عضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي: مجرد إجراء انتخابات برلمانية سيزيد من تعقيد المشهد السياسي.

– هذا الإجراء سيرفضه الفصيل الشرقي وحلفاؤهم الذين يرون أن البرلمان هو أداتهم النهائية في ليبيا.

– البعض من خلفيات أيديولوجية مماثلة يرون إجراء انتخابات برلمانية فقط.

هؤلاء أقنعوا بعض السفارات بأن هذا هو الخيار الوحيد الممكن.

– هذا الوضع سيؤدي لوضع مشابه لما حدث عام 2014.

– ستضمن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة تغيير جميع المؤسسات الفاسدة في ليبيا.

– الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستمنح 3 ملايين ناخب مسجل الفرصة لإبداء رأيهم في من يجلس على قمة الهرم.

– علينا أن نضع جهودنا ونركز على إيجاد حلول للتحرك نحو انتخابات متزامنة بدلاً من الدفع باتجاه حل لن يكون مثمرًا. #ليبيا_برس

2022-12-08 15:58:34

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