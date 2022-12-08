المبعوث الأمريكي الخاص السفير ريتشارد نورلاند: – سُررت اليوم بالمشاركة في الجلس

المبعوث الأمريكي الخاص السفير ريتشارد نورلاند:

– سُررت اليوم بالمشاركة في الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمني.

-الولايات المتحدة تدعم المبعوث الأممي باتيلي والمهنيين العسكريين الليبيين في جهودهم لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة وتوحيد الجيش الليبي. ⁧

– الليبيون يستحقون جيشًا موحدًا قادرًا على الدفاع عن سيادة ⁧‫ليبيا‬⁩.

– كما يستحقون حكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل كل الليبيين.

– الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع هكذا جيش تحت سلطة مدنية لمثل هذه الحكومة.

#ليبيا_24

2022-12-08 16:14:48

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