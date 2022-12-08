المبعوث الأمريكي الخاص السفير ريتشارد نورلاند: – سُررت اليوم بالمشاركة في الجلس

المبعوث الأمريكي الخاص السفير ريتشارد نورلاند:
– سُررت اليوم بالمشاركة في الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمني.
-الولايات المتحدة تدعم المبعوث الأممي باتيلي والمهنيين العسكريين الليبيين في جهودهم لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة وتوحيد الجيش الليبي.
– الليبيون يستحقون جيشًا موحدًا قادرًا على الدفاع عن سيادة ليبيا.
– كما يستحقون حكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل كل الليبيين.
– الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع هكذا جيش تحت سلطة مدنية لمثل هذه الحكومة.
#ليبيا_24
2022-12-08 16:14:48
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