وزارة الخارجية اليونانية، ردًا على وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحي

وزارة الخارجية اليونانية، ردًا على وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية: نحن لسنا مثل أولئك الذين يبرمون مذكرات تفاهم غير قانونية وباطلة وتتجاهل وتنتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي وقوانين البحار.

ــ #اليونان تمارس حقوقها السيادية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقانون البحار.

ــ نمارس حقوقنا السيادية بصورة كاملة من خلال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع #مصر و #إيطاليا.

ــ على الحكومة الانتقالية الموجودة في #ليبيا، أن تقود البلاد إلى الانتخابات على الفور.

ــ نتطلع إلى العمل مع ليبيا بروح الصدق والاحترام المتبادل، في إطار قواعد القانون الدولي وقانون البحار.

ــ نتطلع للعمل مع حكومة ليبية منتخبة تتمتع بالشرعية والسلطة لإبرام اتفاقيات دولية سارية المفعول. #ليبيا_برس

2022-12-08 18:50:41

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