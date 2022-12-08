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طالب رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” في بيان، الخميس، الجهات القائمة على تنفيذ ا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

طالب رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” في بيان، الخميس، الجهات القائمة على تنفيذ الموازنة العامة “الإنفاق الحكومي” بعدم التوسع في الإنفاق خلال الشهر الأخير من العام الجاري بقصد استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المدرجة بكل بند.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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