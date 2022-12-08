طالب رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” في بيان، الخميس، الجهات القائمة على تنفيذ ا

طالب رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” في بيان، الخميس، الجهات القائمة على تنفيذ الموازنة العامة “الإنفاق الحكومي” بعدم التوسع في الإنفاق خلال الشهر الأخير من العام الجاري بقصد استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المدرجة بكل بند.

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