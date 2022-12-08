صورة حفتر إلى جواره.. وزير الصحة بحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية علي الزناتي في ب

صورة حفتر إلى جواره.. وزير الصحة بحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية علي الزناتي في بيان استقالته: حكومة الوحدة انتهت ولايتها.

– حكومة الدبيبة انتهت ولايتها وفقًا لاتفاق جنيف السياسي وقرارات السلطات التشريعية.

– استقالتي من المنصب تأكيدًا على مبدأ التداول السلمي على السلطة وعدم التشبث بالمنصب.

– #ليبيا تعاني من عودة الانقسام السياسي الحاد وانتهاء مرحلة التوافقات السياسية والوحدة الوطنية.

– كنت في مقدمة صفوف حكومة الوحدة كوزير للصحة حتى اتجهت الأمور للانقسام والتشظي.

– شاركت في حكومة الوحدة لاعتقادي أنها مرحلة مهمة وحكومة تمثل كل الليبيين تحتم علينا المشاركة.

– بعد المحنة التي مررت بها واتهامي بتهم غير صحيحة استطاع القضاء الليبي تبرئتي. #ليبيا_برس

2022-12-08 19:29:44

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