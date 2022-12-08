الخارجية الأمريكية: الاتفاقيات التي تقوم بها حكومة الدبيبة ليست في صالح الشعب ال

الخارجية الأمريكية: الاتفاقيات التي تقوم بها حكومة الدبيبة ليست في صالح الشعب الليبي
– #الولايات_المتحدة تدرك أهمية الملف الليبي بالنسبة لـ #مصر.
– المصريون كانوا يعانون من الهجمات الإرهابية والفراغ في #ليبيا أدى إلى وجود إرهابيين ومرتزقة.
– الولايات المتحدة ترى أن الفوضى في ليبيا ستؤثر بشكل سلبي جداً على مصر.
– الولايات المتحدة دائماً منذ بداية الصراع في ليبيا كانت ومازالت في تواصل مع مصر.
– ليس هناك أي مناقشات حول ليبيا لا يشارك فيها الجانب المصرى.
– نرى أنه ليس هناك أي حل عسكري أو انفصال في ليبيا.
– لابد للأطراف الليبية أن تبحث عن حلول وتضع معايير لإجراء انتخابات وليس هناك حل آخر.
– أهم شيء الآن هو الانتخابات والمجتمع الدولي كله يدرك أنه ليس هناك الآن حكومة أو جهاز أو مؤسسة حكومية منتخبة من الليبيين.
– من الضروري على الشعب الليبي اختيار الحكومة التي ستقوم بأي اتفاقيات دولية.
– ليست الولايات المتحدة هي من تقول بأن الاتفاقيات التي تتم الآن غير شرعية.. لسنا ليبيين والليبيين هم من يجب أن يقولوا ذلك.
– لا يمكنني كناطق رسمي في وزارة الخارجية الأمريكية التحدث حول شرعية الاتفاقيات الليبية.
– ذلك شيء يختص به القانونيون ولكن يمكن القول أن هذه الاتفاقيات ليست في صالح الشعب الليبي.
– فتح السفارة الأمريكية في #طرابلس مرتبط بإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة ومؤسسات الدولة، والظروف الأمنية غير مناسبة الآن.
– بعد حدوث اقتحامات لبعض سفارتنا مثل ما حدث في #بنغازي فنحن نحافظ على وضع أي دبلوماسي.
– لدينا سفارة أمريكية لليبيا يعمل بها العديد من الدبلوماسيين ولكن خارج الأراضي الليبية ويقومون ببعض الزيارات لليبيا. #ليبيا_برس (متحدث رسمي)
2022-12-08 21:14:59
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