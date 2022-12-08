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أكد الرئيس النيجري “محمد بازوم”، دعمه للمشروع الليبي بتأسيس مجلس للأمن القومي بد

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد الرئيس النيجري “محمد بازوم”، دعمه للمشروع الليبي بتأسيس مجلس للأمن القومي بدول تجمع الساحل والصحراء، لافتا إلى أنه سيعمل مع أشقائه رؤساء الدول على إنجاح المبادرة.
وشدد بازوم، خلال لقائه مستشار الأمن القومي الليبي “إبراهيم بوشناف”، على اهتمام بلاده باستدامة السلام داخل ليبيا، لافتا إلى أن استقرارها سيؤدي إلى استقرار المنطقة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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