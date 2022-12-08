باثيلي خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالمسار الأمني والعسكري بحضور الحداد: 5+5 ستجتمع بحضوري في #سرت يوم 15 يناير وتبحث إنشاء قوة عسكرية مشتركة مصغرة.

– منذ وصولي إلى #ليبيا قبل أقل من شهرين ركزت اهتمامي على اللقاء بالليبيين من مختلف الأطياف.

– قمت بتوسيع نطاق مشاوراتي مع الأطراف الإقليمية الفاعلة لحثها على دعم الجهود الليبية لإيجاد حلول توافقية لقيادة ليبيا نحو الانتخابات ولوضع حد لأزمة الشرعية.

– أطلب منكم اليوم جميعًا الوقوف وقفة واحدة لمساندة السلطات والمؤسسات الليبية المستعدة للسير بليبيا نحو مستقبلٍ أفضل.

– سنبلغ في غضون أسبوعين الذكرى السنوية الأولى لتأجيل الانتخابات.

– عامٌ كامل لم يُحرز فيه أي تقدم بشأن القضايا العالقة المتبقية ولم يعد الوضع الراهن مقبولاً.

– أدى انتشار المجموعات الهجينة وعجز الدولة عن استعادة احتكارها للقوة إلى تفتيت #ليبيا.

– حققت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إنجازات مهمة لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار.

– لجنة 5+5 وافقت على الاجتماع مرة أخرى بحضوري في سرت في 15 يناير المُقبل لمناقشة الجوانب المتبقية من اتفاقية وقف إطلاق النار.

– لجنة 5+5 صادقت بحضوري على اختصاصات اللجنة المعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لوضع معايير لتصنيف المجموعات المسلحة.

– لجنة 5+5 أوصت كذلك بالبدء بالحوار مع قادة المجموعات المسلحة لمناقشة مصيرهم وإيجاد حلول مجدية.

– يتعين أن تكون عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج قائمة على حلول ليبية عبر المفاوضات.

– الليبيون سئموا من أساليب التسويف التي استخدمها البعض من قادتهم بشأن الانتخابات.

– على الجهات الأمنية وبالأخص وزارة الداخلية أن تضمن تأمين العملية الانتخابية بالتعاون مع مفوضية الانتخابات.

– حضرت تدريب محاكاة تأمين الانتخابات التي بينت مدى قدرة وزارة الداخلية على تأمين الانتخابات بمجرد أن تتهيأ الظروف لتنفيذها.

– التقيت بالمسؤولين القائمين على تأمين الانتخابات في وزارة الداخلية وطمأنوني بشأن مدى استعدادهم لتنفيذ خطة التأمين.

– تفاءلت بوحدة هدفهم ومدى التزامهم بالتفويض الذي أنيط بهم وحسهم الوطني العالي.

– سوف أدعو جميع الدول الأعضاء ضمن مجموعة العمل المعنية بالمسار الأمني لدعم تنفيذ الانتخابات الليبية لاستعادة الشرعية للسلطات الليبية.

– نحث المؤسسات الأمنية على مواصلة العمل لإعداد إطار يكفل توفير الأمن لكي يتسنى تنفيذ الانتخابات بمجرد تهيئة الإطار الدستوري والقانوني.

– الآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار أصبحت في وضع استعداد نسبي.

– إطلاق العملية الانتخابية يتطلب إرادة سياسية وإجراءات حاسمة وسوف أدعو جميع أعضاء مسار برلين لمؤازرة الليبيين بهذا الخصوص.

– لجنة 5+5 اتفقت على تهيئة الظروف اللازمة لإنشاء وحدة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للبعثة في مدينة سرت.

– لجنة 5+5 تباحثت بشأن الأهمية القصوى لإنشاء قوة عسكرية مشتركة مصغرة. #ليبيا_برس

2022-12-08 22:02:29

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