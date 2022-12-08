المتحدث باسم الخارجية الأمريكية:

– الاتفاقيات التي تقوم بها حكومة الدبيبة ليست في صالح الشعب الليبي

– الولايات المتحدة تدرك أهمية الملف الليبي بالنسبة لـ مصر.

– المصريون كانوا يعانون من الهجمات الإرهابية والفراغ في ليبيا أدى إلى وجود إرهابيين ومرتزقة.

– الولايات المتحدة ترى أن الفوضى في ليبيا ستؤثر بشكل سلبي جداً على مصر.

– الولايات المتحدة دائماً منذ بداية الصراع في ليبيا كانت ومازالت في تواصل مع مصر.

– ليس هناك أي مناقشات حول ليبيا لا يشارك فيها الجانب المصرى.

– نرى أنه ليس هناك أي حل عسكري أو انفصال في ليبيا.

– لابد للأطراف الليبية أن تبحث عن حلول وتضع معايير لإجراء انتخابات وليس هناك حل آخر.

– أهم شيء الآن هو الانتخابات والمجتمع الدولي كله يدرك أنه ليس هناك الآن حكومة أو جهاز أو مؤسسة حكومية منتخبة من الليبيين.

– من الضروري على الشعب الليبي اختيار الحكومة التي ستقوم بأي اتفاقيات دولية.

– ليست الولايات المتحدة هي من تقول بأن الاتفاقيات التي تتم الآن غير شرعية.. لسنا ليبيين والليبيين هم من يجب أن يقولوا ذلك.

– لا يمكنني كناطق رسمي في وزارة الخارجية الأمريكية التحدث حول شرعية الاتفاقيات الليبية.

– ذلك شيء يختص به القانونيون ولكن يمكن القول أن هذه الاتفاقيات ليست في صالح الشعب الليبي.

– فتح السفارة الأمريكية في طرابلس مرتبط بإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة ومؤسسات الدولة، والظروف الأمنية غير مناسبة الآن.

– بعد حدوث اقتحامات لبعض سفارتنا مثل ما حدث في بنغازي فنحن نحافظ على وضع أي دبلوماسي.

– لدينا سفارة أمريكية لليبيا يعمل بها العديد من الدبلوماسيين ولكن خارج الأراضي الليبية ويقومون ببعض الزيارات لليبيا.

#ليبيا_24

2022-12-08 21:46:07

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