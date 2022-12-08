المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، :

– نرحب بمشاركة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والمسؤولين الذين قبلوا حضور الجلسة العامة لمجموعة العمل المعنية بالمسار الأمني المنبثقة عن مسار برلين.

– انتشار المجموعات الهجينة وعجز الدولة عن استعادة احتكارها للقوة أدى إلى تفتيت البلد وما نجم عن ذلك من انقسام مؤسسي وعنف واستمرار انعدام الأمن الذي يعصف بالبلد

– اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حققت إنجازات مهمة وهي في وضع فريد لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار»، معلنة أنها قد وافقت على الاجتماع مرة أخرى بحضوري في سرت في 15 يناير، لمناقشة جوانب محددة متبقية من اتفاقية وقف إطلاق النار.

�- بحضوري، صادقوا يوم أمس على اختصاصات اللجنة الفنية الفرعية المعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وذلك لوضع معايير لتصنيف المجموعات المسلحة وفقاً للبند الرابع من اتفاقية وقف إطلاق النار المتعلق بتصنيف المجموعات المسلحة

– أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة أوصوا كذلك بالبدء بالحوار مع قادة المجموعات المسلحة لمناقشة مصيرهم وإيجاد حلول مجدية. واتفقوا على إنشاء لجنة فنية فرعية تعنى بتنفيذ هذه المهمة».

– نجدد استعداد البعثة لتقديم الدعم الفني بموجب تفويض البعثة كما تبين قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة».

– يتعين أن تكون عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج قائمة على حلول ليبية يُتوصل إليها عبر المفاوضات وليس عبر الحلول العسكرية.

– يجب الاهتمام ببناء الثقة بين الأطراف المعنية من الليبيين، وأن تضطلع المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية أيضاً بدور أساسي مع دعم هذه الجهود.

– إطلاق عملية مراقبة وقف إطلاق النار تتطلب إرادة سياسية وإجراءات حاسمة�

– الآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار أصبحت في وضع استعداد نسبي

– إطلاق العملية يتطلب إرادة سياسية وإجراءات حاسمة.

– سيتم دعوة جميع أعضاء مسار برلين لمؤازرة الليبيين بهذا الخصوص.

– اتفقنا مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على تهيئة الظروف اللازمة لإنشاء وحدة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للبعثة في مدينة سرت بغية تعزيز الثقة بين الطرفين والتقدم فيما يتعلق بتدريب المراقبين المحليين

إنشاء قوة عسكرية مشتركة�

– بحثنا أيضا الأهمية القصوى لإنشاء قوة عسكرية مشتركة مصغرة وذلك وفقاً للبند الثالث من اتفاقية وقف إطلاق النار.

– اللجنة العسكرية المشتركة ستطرح المزيد من التفاصيل أثناء اجتماع اليوم لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الأمنية.

– نتمنى أن يفضي اجتماع مجموعة العمل الأمنية إلى خارطة طريق مزمنّة وقابلة للتنفيذ بالنسبة للتقدم في المسار الأمني الأمر الذي سيسهم في استعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا.

#ليبيا_24

2022-12-08 23:06:58

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