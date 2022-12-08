ويليامز خلال حوارية الحكم المحلي: هناك شعور لدى بعض الشرائح في #ليبيا بأنه تم ته

ويليامز خلال حوارية الحكم المحلي: هناك شعور لدى بعض الشرائح في #ليبيا بأنه تم تهميشهم ويهددون بالحكم الفيدرالي أو الانقسام.
– يوجد مجالس محلية منتخبة خاصة في غرب #ليبيا وفي جنوبها ولكن في الشرق لا يوجد إلا مجالس معينة من السلطات هناك.
- هناك رغبة لدى كثير من الليبيين لترسيخ اللامركزية بشكل فعال عبر تشكيل محافظات تتمتع بسلطات وصلاحيات.
– عدد كبير من المؤسسات في ليبيا تعاني من نقص الشرعية وتقاسم السلطة والمسؤوليات هو حلهم.
- استخدام النهج من أسفل إلى أعلى بدلا من التغيير من أعلى قمة الهرم قد يكون الحل الأمثل للأزمة الليبية.
- نود أن نرى الليبيين والليبيات يذهبون لصناديق الاقتراع وعلينا أن نعيدهم من باب المحليات حاليا.
- يجب أن تكون هناك طبقة من الحكم المحلي لديهم ترابط عضوي مع المجتمعات التي يأتون منها.
- لجنة تعديل الدستور عملت بصورة جيدة في مجال المحليات وحددت 13 محافظة وحددوا مسألة الإيرادات والموارد وكيف سيتم تقسيمها بين مستويات الحكم المختلفة.
- خطوات الحكم المحلي يمكنها أن تخفف الاستياء من المركزية ويحد من رغبة الحكومة المركزية لتكديس السلطة وميل المسلحين لمهاجمة العاصمة.
- الأزمة أن كل الجماعات المسلحة تأخذ رواتبها من السلطة المركزية، وهو ما يشكل مشكلة عند نقل الصلاحيات إلى المحليات.
- الأزمة الأخرى آلية توزيع المحافظات للموارد وعلاقاتها في ذلك بالسلطة المركزية.
– محمد خالد الغويل لديه رؤية واضحة لتخطيط الأزمة الليبية ولمستقبل ليبيا بشكل عام. #ليبيا_برس
2022-12-09 00:07:29
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