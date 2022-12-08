ويليامز خلال حوارية الحكم المحلي: هناك شعور لدى بعض الشرائح في #ليبيا بأنه تم ته

ويليامز خلال حوارية الحكم المحلي: هناك شعور لدى بعض الشرائح في #ليبيا بأنه تم تهميشهم ويهددون ‏بالحكم الفيدرالي أو الانقسام.

– يوجد مجالس محلية منتخبة ‏خاصة في غرب #ليبيا وفي جنوبها ولكن في الشرق لا يوجد ‏إلا مجالس معينة من السلطات هناك.‏

‏- هناك رغبة لدى كثير من الليبيين لترسيخ اللامركزية بشكل فعال ‏عبر تشكيل محافظات تتمتع بسلطات وصلاحيات.

– عدد كبير من ‏المؤسسات في ليبيا تعاني من نقص الشرعية وتقاسم السلطة ‏والمسؤوليات هو حلهم.‏

‏- استخدام النهج من أسفل إلى أعلى بدلا من التغيير من أعلى قمة ‏الهرم قد يكون الحل الأمثل للأزمة الليبية.‏

‏- نود أن نرى الليبيين والليبيات يذهبون لصناديق الاقتراع وعلينا ‏أن نعيدهم من باب المحليات حاليا.‏

‏- يجب أن تكون هناك طبقة من الحكم المحلي لديهم ترابط ‏عضوي مع المجتمعات التي يأتون منها.‏

‏- لجنة تعديل الدستور عملت بصورة جيدة في مجال المحليات ‏وحددت 13 محافظة وحددوا مسألة الإيرادات والموارد وكيف سيتم ‏تقسيمها بين مستويات الحكم المختلفة.‏

‏- خطوات الحكم المحلي يمكنها أن تخفف الاستياء من المركزية ‏ويحد من رغبة الحكومة المركزية لتكديس السلطة وميل المسلحين ‏لمهاجمة العاصمة.‏

‏- الأزمة أن كل الجماعات المسلحة تأخذ رواتبها من السلطة ‏المركزية، وهو ما يشكل مشكلة عند نقل الصلاحيات إلى المحليات.‏

‏- الأزمة الأخرى آلية توزيع المحافظات للموارد وعلاقاتها في ذلك ‏بالسلطة المركزية.‏

– محمد خالد الغويل لديه رؤية واضحة لتخطيط الأزمة ‏الليبية ولمستقبل ليبيا بشكل عام.‏ #ليبيا_برس

2022-12-09 00:07:29

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