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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و202 ألف برميل, وإن

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و202 ألف برميل, وإنتاج المكثفات 49 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأوضحت المؤسسة على حسابها الرسمي، بأنها تتطلع للحفاظ على معدلات الإنتاج المرتفعة خلال الأشهر القادمة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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