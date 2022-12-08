أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و202 ألف برميل, وإن

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و202 ألف برميل, وإنتاج المكثفات 49 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأوضحت المؤسسة على حسابها الرسمي، بأنها تتطلع للحفاظ على معدلات الإنتاج المرتفعة خلال الأشهر القادمة.

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