بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العر

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، تطورات اقتصادات الدول العربية، ومدى تأثرها بالأزمات العالمية، وبحسب البيان الرسمي الذي نشره المركزي على حسابه الرسمي، فإن الكبير والحميدي، ناقشا التعاون المشترك بين الطرفين واستخدام الأدوات المتاحة لتطوير القطاع المصرفي عربيا.

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