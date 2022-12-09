عاجل

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العر

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، تطورات اقتصادات الدول العربية، ومدى تأثرها بالأزمات العالمية، وبحسب البيان الرسمي الذي نشره المركزي على حسابه الرسمي، فإن الكبير والحميدي، ناقشا التعاون المشترك بين الطرفين واستخدام الأدوات المتاحة لتطوير القطاع المصرفي عربيا.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك