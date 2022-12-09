عضو مجلس النواب المُقال ومستشار الرئاسي لشؤون الانتخابات زياد دغيم: الرئاسي قدّم مبادرته بعقد لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة ونتمنى أن يستجيب عقيلة

– اللقاء سيُهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية.

ـ نتمنى أن يستجيب عقيلة لمبادرة الرئاسي، وأن يحترم خارطة الطريق التي شارك في صياغتها.

ـ الاستجابة للمبادرة تضمن أساسًا دستوريًّا متينًا بدل خوض غمار الخيارات الأخرى الصعبة.

– الخيارات الأخرى ستجعل الشعب في مواجهة سياسية مباشرة مع المعرقلين لخيارهم في التغيير.

ـ الرئاسي أكّد في لقائه الأخير مع باثيلي أنّ الوقت حان لالتزام الجميع بخارطة الطريق، لاسيما المادة الرابعة منها، والانطلاق في حوارٍ سعيًا إلى إنجاز أساس دستوري متين

– الرئاسي سيكون مظلة لمشاركة الأحزاب السياسية والشخصيات والقوي الوطنية والنقابات في تحديد الأولويات.

النواب والدولة أفشلوا موعد الانتخابات ومرت سنة كاملة من الحوارات الفاشلة بينهما وصولا للانحراف الخطير عن المسار والأولويات. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-09 00:35:52

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