مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز: – هناك شعور لدى ب

مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز:
– هناك شعور لدى بعض الشرائح في ليبيا بأنه تم تهميشهم ويهددون بالحكم الفيدرالي أو الانقسام.
– هناك رغبة لدى كثير من الليبيين لترسيخ اللامركزية بشكل فعال عبر تشكيل محافظات تتمتع بسلطات وصلاحيات.
– عدد كبير من المؤسسات في ليبيا تعاني من نقص الشرعية وتقاسم السلطة والمسؤوليات هو حلهم.
– استخدام النهج من أسفل إلى أعلى بدلا من التغيير من أعلى قمة الهرم قد يكون الحل الأمثل للأزمة الليبية.
– نود أن نرى الليبيين والليبيات يذهبون لصناديق الاقتراع وعلينا أن نعيدهم من باب المحليات حاليا.
- يجب أن تكون هناك طبقة من الحكم المحلي لديهم ترابط عضوي مع المجتمعات التي يأتون منها.
- خطوات الحكم المحلي يمكنها أن تخفف الاستياء من المركزية ويحد من رغبة الحكومة المركزية لتكديس السلطة وميل المسلحين لمهاجمة العاصمة.
– الأزمة أن كل الجماعات المسلحة تأخذ رواتبها من السلطة المركزية، وهو ما يشكل مشكلة عند نقل الصلاحيات إلى المحليات.
– الأزمة الأخرى آلية توزيع المحافظات للموارد وعلاقاتها في ذلك بالسلطة المركزية.
#ليبيا_24
2022-12-09 04:30:00
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