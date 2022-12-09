مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز: – هناك شعور لدى ب

مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز:

– هناك شعور لدى بعض الشرائح في ليبيا بأنه تم تهميشهم ويهددون ‏بالحكم الفيدرالي أو الانقسام.

– هناك رغبة لدى كثير من الليبيين لترسيخ اللامركزية بشكل فعال ‏عبر تشكيل محافظات تتمتع بسلطات وصلاحيات.

– عدد كبير من ‏المؤسسات في ليبيا تعاني من نقص الشرعية وتقاسم السلطة ‏والمسؤوليات هو حلهم.‏

‏

– استخدام النهج من أسفل إلى أعلى بدلا من التغيير من أعلى قمة ‏الهرم قد يكون الحل الأمثل للأزمة الليبية.‏

‏

– نود أن نرى الليبيين والليبيات يذهبون لصناديق الاقتراع وعلينا ‏أن نعيدهم من باب المحليات حاليا.‏

‏- يجب أن تكون هناك طبقة من الحكم المحلي لديهم ترابط ‏عضوي مع المجتمعات التي يأتون منها.‏

‏- خطوات الحكم المحلي يمكنها أن تخفف الاستياء من المركزية ‏ويحد من رغبة الحكومة المركزية لتكديس السلطة وميل المسلحين ‏لمهاجمة العاصمة.‏

‏

– الأزمة أن كل الجماعات المسلحة تأخذ رواتبها من السلطة ‏المركزية، وهو ما يشكل مشكلة عند نقل الصلاحيات إلى المحليات.‏

‏

– الأزمة الأخرى آلية توزيع المحافظات للموارد وعلاقاتها في ذلك ‏بالسلطة المركزية.‏

#ليبيا_24

2022-12-09 04:30:00

1670560200