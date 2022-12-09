عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة:

– الحديث عن تباين واسع بالآراء بين المشري وأعضاء مجلسه تضخيما من قبل أصوات محسوبة على الدبيبة.

– القرارات المعبرة عن إرادة مجلس الدولة ومواقفه حيال القضايا المهمة تتخذ عبر آلية التصويت عليها، ولا ينفرد بها المشري.

– بعض الموالين للدبيبة يقومون بتشويه أي جهد لحلحلة أي مسار من المسارات الثلاثة، عبر وصف القائمين عليه بكونهم مرتزقة يبحثون عن مصالحهم فقط.

– تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة قرار ستنفرد به البعثة الأممية، إذا ما اختارت السير لتشكيل ملتقى حوار سياسي جديد لإنتاج سلطة انتقالية جديدة.

– دون معالجة الانقسام الحكومي وتوحيد المؤسسات لا يمكن الحديث عن انتخابات.

#ليبيا_24

2022-12-09 06:00:03

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