عضو مجلس النواب محمد عامر العباني: – المشكلة الحقيقية في ليبيا ليست سياسية او إ

عضو مجلس النواب محمد عامر العباني:

– المشكلة الحقيقية في ليبيا ليست سياسية او إنتقال سلمي للسلطة.

– ما يدور في ليبيا هو إنفلات أمني وجماعات مسلحة تغتصب السلطة بما تملكه من قوة مسلحة.

-الحكومات المتعاقبة مجرد حكومات سلطتها صورية، ولم تتمكن من فرض الضبط والربط على كامل الإقليم، بسبب أن الجماعات المسلحة هي من تمتلك السلطة في الواقع.

– الحديث عن إنتقال السلطة سلميًا في ليبيا هو حديث أقرب إلى الترف السياسي والتمنيات الطيبة.

– المجالس والجماعات السياسية لا تمتلك سلطة حتى تتحدث عن نقلها، فصندوق الإنتخابات يحتاج لمن يحميه، ولمن يفرض نتائجه.

الخروج من الأزمة في ليبيا مرتهن بإنهاء الفوضى الأمنية وإنتشار السلاح وإغتصاب السلطة.

#ليبيا_24

2022-12-09 09:00:04

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