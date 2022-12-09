المتحدث السابق باسم حكومة الوفاق محمد السلاك: – ثمة خطوات على طريق العودة التدر

المتحدث السابق باسم حكومة الوفاق محمد السلاك:

– ثمة خطوات على طريق العودة التدريجية للعلاقات بين مصر وتركيا، خاصة بعد المصافحة الأخيرة بالدوحة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان.

– المصافحة الأخيرة بين الرئيسين جاءت بعد ما اتخذته أنقرة ضد أفراد وكيانات ومنصات إعلامية كانوا يتخذون من الأخيرة قاعدة للتحريض على الدولة المصرية.

– التقارب بين البلدين ينعكس إيجابا على الملف الليبي، باعتبار أن البلدين يمتلكان قدرة كبيرة على المساهمة الفاعلة فى دفع العملية السياسية للأمام.

– لا يمكن الحكم على مدى جدية أنقرة بشأن اتخاذ خطوات من شأنها المساهمة في حل المعضلة الليبية، قبل أن تتحرك بشكل جاد باتجاه تسوية ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والتوقف عن دعم فصائل بعينها تتسبب فى إرباك المشهد.

#ليبيا_24

2022-12-09 10:00:05

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