عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي: – التناقض الحادث بين انتقاد بعض أعضاء م

عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي:

– التناقض الحادث بين انتقاد بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة لرئاستهما، دون السعي الجدي لعزلهما عبر اللوائح المنظمة لكل مجلس، أو دون التقدم بالاستقالة مجرد انتقادا ومعارضة مصطنعة.

– لا توجد انتقادات حقيقية، ورئاسة مجلسي النواب والدولة تتمتع بالأغلبية.

– يكتفي البعض بدور المعارض والمنتقد لتبرير موقفه، عبر الإيحاء بأن رئاسة مجلسه تتحكم بالقرار، والواقع أن هؤلاء لو رغبوا لسارعوا بعزل تلك الرئاسات، وهو أمر كان يمكن حدوثه خاصة بمجلس الدولة.

– الجسم الاستشاري الذي ولد مع اتفاق الصخيرات شهد سبعة انتخابات داخلية على موقع رئيس المجلس، وفاز المشري الذي تتم مهاجمته من قبل قطاع غير هين من أعضائه بآخر خمسة استحقاقات.

– الشارع بات لا يرى في تلك المجالس، وأيضا الحكومات الراهنة ممثلة عنه لاشتراكهما جميعا في عرقلة الانتخابات.

#ليبيا_24

2022-12-09 11:00:02

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